Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Nesrin Uğurlu ile avukatı katıldı.

Sanık Uğurlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, dayısının adına kayıtlı telefon hattını kendisinin kullandığını ancak ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt evinde kaldığı ve "Feyza" kod adını kullandığı gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Uğurlu'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: AA