Haberler» Güncel» Haber

Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

10.09.2019 09:46 Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün kent merkezinde 12 hücre evine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü kadın 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Gaziantep'te dün düzenlenen operasyonda, hücre evlerinde yapılan aramada ise 5 bin dolar, farklı kişilere ait sahte nüfus cüzdanları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:31   Karadeniz'in dalgaları kumsalı yuttu
11:31   Ankara'da 'bylock' operasyonu: 39 gözaltı
11:30   Sarıyer'de polisin araçtaki gizli bölmede uyuşturucuyu bulması kamerada
11:30   Karadeniz'in dalgaları kumsalı yuttu
11:30   Vet-Büs, Kartal'a Geliyor
11:30   Yöresel lezzetler yarıştı
11:30   Ankara'da korkutan yangın