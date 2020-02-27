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Gaziantep'teki gencin öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te bir gencin darbedildikten sonra silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

27.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:54Gaziantep'teki gencin öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı
'te bir gencin darbedildikten sonra silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde Kadir Durur'un (17) darbedildikten sonra tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T, "kasten adam öldürmek" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Diğer zanlılarsa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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