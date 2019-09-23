Haberler » Güncel » Haber

Gaziantep'teki kına gecesinde damadın öldürülmesi

Gaziantep'te 2 gün önce kına gecesinde damadın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kayınbaba M.G. ile 3 yakını tutuklandı.

23.09.2019 13:32Gaziantep'teki kına gecesinde damadın öldürülmesi
Gaziantep'te 2 gün önce kına gecesinde damadın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kayınbaba M.G. ile 3 yakını tutuklandı.
Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi'nde 2 gün önce M.G'nin evinin önünde düzenlenen kına gecesinde, Eser Efsane'nin (32) bıçaklanarak öldürülmesi ve annesi Meryem Fidan'ın yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan M.G, eşi A.G, oğlu C.G ve kayınbiraderi G.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şahinbey ilçesinde cuma günü Eser ve D. Efsane çiftinin kına gecesinde, gelinin yakınları tarafından bıçaklanan damat, hayatını kaybetmiş, annesi de ağır yaralanmıştı.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:44 Antalya'da 91 yaşındaki kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı -...
15:44 Emniyet Müdürü Ekici'den Rektör Şevli'ye veda ziyareti
15:43 Pendik'te ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi (2)...
15:43 Anadolu'nun tüm renkleri Bursa'da buluşuyor
15:43 Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı
15:43 Binlerce öğrenci yeni akademik yılı karşıladı
15:43 Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü