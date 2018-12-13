Gaziantep'teki Kuyumcu Soygunu

13 Aralık 2018 Perşembe 14:01



13 Aralık 2018 Perşembe 14:01

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, dün bir kuyumcunun soyulmasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Selimiye Mahallesi'ndeki kuyumcuyu soyduktan sonra kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.B (28) ve N.A (23) olduğunu tespit etti.Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.Şüphelilerin olayda kullandığı otomobil ile çaldıkları bir miktar altın da ekiplerce ele geçirildi.Selimiye Mahallesi'nde dün bir kuyumcuya hırsızlık amacıyla giren maskeli iki şüpheliyi silahla kovalayan iş yeri sahibi, yoldan geçen bir kadını yanlışlıkla vurmuş, zanlılar ise kaçmıştı.