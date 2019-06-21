21.06.2019 17:03
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Gaziantep'teki orman yangın kontrol altına alındı

Gaziantep

Gaziantep'teki Dülükbaba ormanlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıya kontrol altına alındı.

Gaziantep 'teki Dülükbaba ormanlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıya kontrol altına alındı.

Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Dülükbaba ormanlarının vericilerin bulunduğu üst kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve su tankeri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı.İlk belirlemelere göre yaklaşık 4 dönüm arazide bulunan ağaç ve makilik bitki örtüsünün küle dönüştüğü öğrenildi.

Yangın bölgesinde itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Şehitkamil , İtfaiye , Gaziantep , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:46 Aracı ile minik çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı
17:45 Şarjlı bisilket otomobille çarpıştı: 3 yaralı
17:44 İlgili öğretmenlere sormadan not yükselten müdür yardımcısına idari soruşturma
17:44 ESOGÜ cinayetleri davası
17:43 Siirt'te virajı alamayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
17:42 Kendini TIR'ın önüne attı
17:41 Hakkari'de 10 kilo TNT ele geçirildi