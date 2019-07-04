04.07.2019 18:20
Haberler» Güncel» Haber

Gaziantep'teki parklarda 'nargile' yasağı

Gaziantep

GAZİANTEP Valiliği, kentteki park ve bahçelerde nargile kullanımının yasaklandığını, aksi davranışta bulunan mekan ve kuruluşlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

GAZİANTEP Valiliği, kentteki park ve bahçelerde nargile kullanımının yasaklandığını, aksi davranışta bulunan mekan ve kuruluşlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin birçok noktasındaki park, meydan ve bahçelerin ortak kullanım alanı olduğu belirtildi. Yaz mevsiminin gelişiyle insanların vakit geçirdiği alanların korunması ve düzeninin sağlanmasının Valiliğin öncelikleri arasında yer aldığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:
"Vatandaşlarımızın toplumsal kaynaşma ve birlikte yaşama kültürü kapsamında birbirlerinin haklarına riayet ederek, park, meydan ve bahçe gibi kamusal alanların kullanımına dikkat etmeleri, bu alanların korunması ve temiz bırakılmasını hususunda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Ortak kullanım alanlarında rahatsızlığa mahal verecek uygulamalar için her türlü tedbirin alınarak kurallara uymayanlar ve ruhsatı olmayan mekanlar ile park bahçe ve benzeri alanlarda nargile kullanımına izin veren kuruluşlar ve kullananlarla ilgili yasal işlem başlatılacağı hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur."


- Gaziantep
Kaynak: DHA
Gaziantep, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:00   Görev başındaki polise büyük şok
18:59   Su kanalına düşen ineği, itfaiyeciler kurtardı
18:59   KONYA Kavgada üzerine traktör sürülen baba yaralandı, oğlu öldü
18:59   ANTALYA Ölümlü kaza güvenlik kamerasına yansıdı
18:59   SAKARYA Bindiği takside sürücüsünün parasını gasbetti
18:59   TRABZON Türk Yıldızları'ndan Of'ta nefes kesen gösteri
18:59   Gaziantep'te, mimarlardan köprü restorasyonuna tepki