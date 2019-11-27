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Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli için yakalama kararı

Gaziantep merkezli 8 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda haklarında adli kontrol kararı verilen 4 şüpheli için Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

27.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:02Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli için yakalama kararı
merkezli 8 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda haklarında adli kontrol kararı verilen 4 şüpheli için Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğince haklarında adli kontrol kararı uygulanan, aralarında örgüte müzahir televizyon kanalında sözde "başkaldırı" çağrısında bulunduğu iddia edilen şüphelinin de yer aldığı 4 zanlı için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklamaya yönelik bir üst hakimliğe itiraz etti.
İtirazı değerlendiren 2. Sulh Ceza Hakimliğince, 4 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de aralarında bulunduğu 25 zanlı tutuklanmış, 29 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gaziantep, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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