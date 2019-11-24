Haberler » Güncel » Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda tutuklu sayısı 25'e yükseldi - Haber

Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda tutuklu sayısı 25'e yükseldi

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tutuklananların sayısı 25'e yükseldi.

24.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:00Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda tutuklu sayısı 25'e yükseldi
'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tutuklananların sayısı 25'e yükseldi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 26'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 19'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de aralarında bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen Kılıç ve İnce'nin de aralarında bulunduğu 18 zanlı tutuklanmış, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gaziantep, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:12 Almanya'nın 'İmam Yetiştirme Projesi'ne dini cemaatler şüpheyle yaklaşıyor
12:12 DHA YURT BÜLTENİ-6
12:10 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz adliyeye sevk edildi
12:10 Umut bebek, hayata tutundu
12:10 Trabzonspor son 9 sezonun en iyi puanını elde etti
11:46 Çırağını triger kayışı ile döven usta "İki tokat attım" dedi, tahliye oldu
11:45 İBB, 2 gün kala iptal ettiği ihaleyi yeniden açtı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:45 İngiliz ajanın Büyükada'dan ayrılma anı görüntüleri ortaya çıktı
10:44 Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin "İddialara fotoğrafla cevap verelim" teklifini kabul etmedi
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
24.11.2019 12:13:23