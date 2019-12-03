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Gaziantep'teki PKK/KCK'ya yönelik operasyon

Gaziantep merkezli 8 ilde, 14 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 6'sı daha tutuklandı.

03.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:18Gaziantep'teki PKK/KCK'ya yönelik operasyon
merkezli 8 ilde, 14 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 6'sı daha tutuklandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğince haklarında adli kontrol kararı uygulanan 6 şüpheli için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.
İtirazı değerlendiren 2. Sulh Ceza Hakimliğince, 6 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 5 zanlı, nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, hakkında itiraz üzerine tekrar yakalama kararı çıkarılan bir şüpheli de gözaltına alınarak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Gaziantep merkezli 8 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de aralarında bulunduğu 25 zanlı tutuklanmış, 29 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine ise 3 şüpheli daha tutuklanmıştı.

Gaziantep, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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