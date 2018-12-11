Gaziantep'teki Silahlı Kavga

Gaziantep
'in merkez Şehitkamil
ilçesinde yaklaşık 16 gün önce çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başpınar
Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Coşkun Arslankurt (35), tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Arslankurt'un cenazesi, Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
25 Kasım'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hakan Yıldırım
(26) hayatını kaybetmiş, Coşkun Arslankurt ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç. ve E.P. tutuklanmıştı.
Başpınar,Şehitkamil,Gaziantep
11 Aralık 2018 Salı 14:10