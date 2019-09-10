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Gaziantep'teki silahlı kavga

Gaziantep'te park yeri nedeniyle aileler arasında çıkan ve silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

10.09.2019 14:24 Gaziantep'teki silahlı kavga
Gaziantep'te park yeri nedeniyle aileler arasında çıkan ve silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.
Dün merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Faik Korkmaz, Hüseyin ve Adem Yıldız'ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
İşlemleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin araca konulması sırasında yakınları gözyaşı döktü.
Dün merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada Faik Korkmaz, Hüseyin ve Adem Yıldız öldürülmüş, C.D, A.Y.D, M.K, L.K. ve M.K. de yaralanmıştı.

Adli Tıp Kurumu, Adem Yıldız, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

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