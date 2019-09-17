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Gaziantep'teki silahlı kavga

Gaziantep'te iki aile arasında park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

17.09.2019 11:02Gaziantep'teki silahlı kavga
Gaziantep'te iki aile arasında park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde 9 Eylül'de iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Cengiz Demir (41), tedavi gördüğü özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Demir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Daha önce Faik, Hüseyin, Mehmet, Metin Korkmaz ve Adem Yıldız'ın hayatını kaybettiği kavgada yaralanan A.Y.D. ve L.K'nin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanmış, operasyonlarda 5 tabanca, 2 av tüfeği ve 1 bıçak ele geçirilmişti.

Cengiz Demir, Gaziantep, Şahinbey, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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