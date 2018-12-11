Gaziantep'teki Silahlı Kavgada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

11 Aralık 2018 Salı 12:57



11 Aralık 2018 Salı 12:57

Gaziantep'te 16 gün önce yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanan kişinin ölmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi mevkiinde 25 Kasım'da yaşanmıştı. Bir restoranın ortakları Hakan Yıldırım (25) ve Coşkun Arslankurt (36), restorana gelen M.Ç. ve E.P. ile tartışmış, çıkan kavgada silahla vurulan Hakan Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, Coşkun Arslankurt ise ağır yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Coşkun Arslankurt, olaydan 16 gün sonra hayatını kaybetti. Coşkun Arslankurt'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.İşletme ortaklarından olan kebap ustası Coşkun Arslankurt'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP