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Gaziantep'teki Suriyeli doktorlardan koronavirüs mücadelesine destek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Gaziantep'in giriş ve çıkışlarında kurulan sağlık stantlarında gerçekleştirilen kontrol çalışmalarına Suriyeli doktorlar da destek veriyor.

24.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:58
Gaziantep'teki Suriyeli doktorlardan koronavirüs mücadelesine destek
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Gaziantep 'in giriş ve çıkışlarında kurulan sağlık stantlarında gerçekleştirilen kontrol çalışmalarına Suriyeli doktorlar da destek veriyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen ateş ölçerlerle şehrin giriş ve çıkışlarında kurulan sağlık stantlarında görevli doktorlar, vatandaşların muayenesini gerçekleştirerek, salgının şehir dışından gelişi engellenmeye çalışıyor.
Kentin giriş bölgelerinde oluşturulan polis noktalarındaki uygulamada, sağlık personeline Suriyeli doktorlar da destek veriyor.
Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de uygulama noktalarını ziyaret ederek çalışmaları inceledi, sağlık personelini tebrik etti.
Vali Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin giriş ve çıkışlarında yer alan polis ve jandarma kontrol noktalarına salgın hastalıktan dolayı büyükşehir belediyesi tarafından sağlık standı kurulduğunu belirtti.
Bu sayede kente giriş yapan vatandaşların ateşlerinin ölçüldüğünü aktaran Gül, "Bu çalışmayı farklı kılan diğer nokta da gönüllü Suriyeli doktorlar da bu işi üstlendi. Doktorlarımız gelen misafirlerimizin ateşlerini ölçüyor. Herhangi bir sıkıntı halinde de 112'yi arayarak haber veriyorlar. Katkılarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri özverili davranıştan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Belediye Başkanı Şahin ise özel bir model oluşturduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:
"Şehre giren her bir vatandaşımızın ateşini ölçüyoruz. Çünkü koruyucu önleyici tedbir hayat kurtarıyor. Vatandaşımızın ateşini ölçüyoruz. Her şey normalse yolculuklarını sürdürüyorlar. Eğer ateş yüksekse hemen sağlıkçılarımız devreye giriyor. Bu konuda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak alınan ateş ölçerlerimizle sağlık çalışanlarımıza destek olduk. 2 milyonun sağlığı bize emanettir. Bu emanetin gereğini yapmak için de halkımızın hizmetindeyiz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Güncel

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