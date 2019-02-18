Kaynak: İHA

Gaziantep'teki tarihi eser operasyonda ele geçirilenler şoke etti...Bin 857 adet sikke, 538 adet altın yüzük ele geçirildiGAZİANTEP - Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığının tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda bin 857 adet sikke, 538 adet altın yüzük ile çok sayıda mühür, değerli taş ve takı ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te gerçekleştirilen tarihi eser operasyonda ele geçirilenler ağızları açık bıraktı. İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda bin 857 adet sikke, 538 adet altın yüzük, çeşitli mühürler ve değerli taşlardan oluşan takılar ele geçirilirken M.A. E.A. ve O.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.Öte yandan eserleri yurt dışına satma hazırlığı içerisindeyken yakalanan şahısların üzerilerinde yapılan aramalarda ise toplam iki bin 395 tarihi eser ele geçirilirken el konulan eserler Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ne teslim edildi.Gözaltına alınan M.A. E.A. ve O.D. isimli şahısların Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği belirtildi.Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarı çalışmalar ile birçok tarihi dönemlere ait bin 857 adet sikke, 538 adet altın yüzük, çeşitli mühürler ve değerli taşlardan oluşan takıların yurt dışına satılma hazırlığının olduğu bilgisi alınması üzerine operasyon gerçekleştirilmiştir. KOM Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen iki ayrı operasyonla şüphelilerin ellerinde bulunan toplam iki bin 395 parçadan oluşan tarihi eser ele geçirilerek Zeugma Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Olayın şüphelileri M.A. E.A. ve O.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan adli işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.