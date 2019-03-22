Gaziantep'teki Terör Operasyonu

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Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde, İstihbarat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme şube müdürlükleri ile bomba imha uzmanları ve İHA desteğiyle 7 adrese önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.