Gaziantep'teki "Tombala" Operasyonu

Gaziantep
'te kumar oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği
ekiplerinin Bey Mahallesi'nde ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynattıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 9 kişi, cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandıktan sonra tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, merkez Şahinbey
ilçesinde, kumar oynatıldığı öne sürülen iş yerine düzenlenen operasyonda 93 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 84'dü idari para cezası uygulanarak serbest bırakılmış, 9'u ise adliyeye sevk edilmişti.
Gaziantep
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:01