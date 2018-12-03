Gaziantep'teki "Torbacı" Operasyonu

Gaziantep'te torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Vatan Mahallesi'nde 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün, Vatan Mahallesi'nde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:52