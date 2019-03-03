Gaziantep'teki "Torbacı" Operasyonu

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Gaziantep'te "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ile Terörle Mücadele ekiplerinin katılımıyla uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ile Terörle Mücadele şubelerinden 45 polisin katılımıyla dün uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Vatan, Akdere, Fırat, Beybahçe ve Güzelvadi mahallelerindeki 15 adrese eş zamanlı düzenlenmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.