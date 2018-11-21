Gaziantep'teki Trafik Kazası

Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, kazada yaralanan Hakan Sağlam, tedavi gördüğü 25 Aralık
Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sağlam'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu
'ndaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.
Hakan Sağlam'ın kullandığı 33 ADH 178 plakalı pamuk yüklü tır, önceki gün, Gaziantep- Şanlıurfa
otoyolu Kocatepe
Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Selman Toksit yönetimindeki 73 DU 197 plakalı tırla çarpışmış, kazada 2 kişi yaralanmıştı.
Aralık,Nizip,Gaziantep
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:48