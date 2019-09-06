Haberler» Güncel» Haber

Gaziantep'teki trafik kazası

Gaziantep'te otomobilin devrildiği kazada ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

06.09.2019 13:40 Gaziantep'teki trafik kazası
Gaziantep'te otomobilin devrildiği kazada ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Resmiye Demir idaresindeki 49 AL 101 plakalı otomobilin 28 Ağustos'ta Gaziantep- Nurdağı kara yolu İdil Mahallesi civarında devrilmesi sonucu yaralanan Hülya Çetin (46) kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çetin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kazada yaralanan sürücü Demir'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Devlet Hastanesi, Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:18   Bafra Devlet Hastanesinde iki polisin doktoru darbettiği iddiası
16:17   Maltepe'de pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı (1)
16:17   Çin Fenghua bölgesi bürokrat ve yatırımcıları Osmaniye Belediyesi'ni ziyaret etti
16:17   Dha yurt bülteni - 15
16:16   Küçükçekmece'de tır'ın dorsesi aşırı yüklemeden dolayı yan yattı
16:16   Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu
16:16   Yalıhüyük'te okul güvenliği toplantısı yapıldı