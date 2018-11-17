Gaziantep'teki Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince, önceki gün Gaziantep kent merkezi ile İslahiye ilçesinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
Adliyeye çıkarılan 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Islahiye,Gaziantep
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:57