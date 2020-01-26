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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı.

26.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:54Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ile Şehitkamil ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı adreslerde uyuşturucu satıldığını tespit etti.
Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçundan gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

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