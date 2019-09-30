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Gaziantep'teki vahşi çöp depolama alanları rehabilite edilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, vahşi çöp depolama alanlarının rehabilite edilmesine yönelik protokol imzaladı.

30.09.2019 12:45Gaziantep'teki vahşi çöp depolama alanları rehabilite edilecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, vahşi çöp depolama alanlarının rehabilite edilmesine yönelik protokol imzaladı. Protokolle, İslahiye ve Nurdağı ilçesinde çöp dökülmüş 45 dönüm alan rehabilite edilerek ağaçlandırılacak

"Çevre Dostu Kent" kimliğiyle birçok şehre örnek olan Gazi şehir, yeni bir projenin hayata geçirilmesi adına ilk adımı attı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi arasında vahşi çöp depolama alanlarının rehabilite edilmesini içeren protokol imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Emel Kıraç, ilçelerdeki çevre sorununu çözmek amacıyla hazırlanan projelerin son hızla devam ettiğini belirterek, "Orman Bölge Müdürlüğümüzle imzalanan protokolle İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde daha önce vahşi olarak depolanan çöp depolama sahalarının rehabilitesini gerçekleştireceğiz. Bunun için ilk adımımızı attık. Daha önce Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'ndan (JICA) aldığımız düşük faizli krediyle yeni depolama sahamızın kapasite artış projelerini yaptık. Buradan artan bir miktar parayı çevre için en verimli bir şekilde kullanacağız" dedi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde il genelinde yaklaşık 45 dönümlük bir alanı ağaçlandıracağız. Böylelikle yeşil alan kapasitemizi artıracağız ve şehrimizi daha güzel ve sağlıklı bir alan kazandıracağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, protokolü imzaladı. - GAZİANTEP

Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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