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Gaziantep'teki yurtlarda karantinada kalanlardan teşekkür mektupları

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındıkları, Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarından tahliye edilenler, teşekkür mektubu bıraktı.

18.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:08
Gaziantep'teki yurtlarda karantinada kalanlardan teşekkür mektupları
Gaziantep 'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındıkları, Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarından tahliye edilenler, teşekkür mektubu bıraktı.
Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt dışından geldikten sonra Gaziantep Üniversitesi'ndeki Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen vatandaşlardan 14 günlük karantina süreci sona erenler, evlerine gönderilmeye başlandı.
Otobüslerle memleketlerine gönderilen vatandaşlardan bazıları, teşekkürlerini, kaleme aldıkları mektuplarla ifade etti.
Bir mektupta, "Her şey için teşekkür ederim. Özellikle kitap için. Tüm sağlık çalışanlarına ve personel arkadaşlara sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız." ifadeleri yer aldı.
Bir başka mektupta ise şu ifadelere yer verildi:
"Merhaba sevgi dolu çalışan görevli ablalarım ve ağabeylerim. 14 günlük karantina süreci içerisinde göstermiş olduğunuz sabır, güler yüz ve ilginizle bizleri evimizde gibi hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca bizler için yapmış olduğunuz iyilikleriniz unutmayacağım. İyi ki varsınız. Allah sizlerden razı olsun."

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Güncel
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