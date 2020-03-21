Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti - Spor

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti

"Koronavirüs abartılıyor" diyen Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, özel jet kiralayıp ülkesi Romanya'ya gitti. Sumudica, "Bütün futbolu öldüren virüs oldu. Şu an fazla bir şey yapamadığımız için gidişata göre bakacağız. Tekrar normal hayata döndüğü zaman geri döneceğim" dedi.

21.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:28

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, liglerinin ertelenmesiyle birlikte Romanya 'ya gitti. Rumen teknik adam yardımcılarıyla birlikte özel jet kiralayarak Türkiye'den ayrıldı.

"VİRÜS GEÇİNCE DÖNECEĞİM"

Sumudica yaptığı açıklamada "Benim zaten Aralık ayından bu yana sağlık problemlerim vardı. O yüzden şu anki düşüncem sadece sağlığımı. Bu özel uçak zaten masraflı oldu. Kimseyle temas halinde olmak istemedim. Özel jetle Romanya'ya gittim. 9'uncu sıraya gelmek için çok çalıştım. Gaziantep benim ailem. Bütün futbolu öldüren virüs oldu. Şu an fazla bir şey yapamadığımız için gidişata göre bakacağız. Tekrar normal hayata döndüğü zaman geri döneceğim. Seyirciler olsun, medya olsun herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

KULÜP, "ŞEHRİ TERK ETMEYİN" DEMİŞTİ

Gaziantep kulübü yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularının, personelinin ve teknik heyetinin yine bu bir haftalık izole süresi içerisinde şehrimizi ve ülkemizi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulumuzda karar alınmış olup, kendilerine iletilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

"ABARTILIYOR"

Sumudica, "Benim ülkemde de bu hastalıktan 29 vaka görüldü ve kimse ölmedi. Ama gripten geçtiğimiz aylarda 50 kişi öldü. O yüzden bu olay çok abartılıyor" demişti.

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti

Haberin Videosu :

Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Etiketler : Gaziantep, Romanya, Spor

İlgili Haberler

Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimlerKoronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Herkes ona hayran! Barcelona’dan sonra bir dev daha peşinde Spor
Herkes ona hayran! Barcelona'dan sonra bir dev daha peşinde
Kriz sonrası G.Saray’da 3 ismin yaptığı hareket, gönülleri fethetti Spor
Kriz sonrası G.Saray'da 3 ismin yaptığı hareket, gönülleri fethetti
G.Saray transfer bombasını patlatıyor! Hedef Liverpool’un yıldızı Spor
G.Saray transfer bombasını patlatıyor! Hedef Liverpool'un yıldızı
Galatasaray’da koronavirüs paniği! Bir yönetici daha hastaneye başvurdu Spor
Galatasaray'da koronavirüs paniği! Bir yönetici daha hastaneye başvurdu
Türk hakemin koronavirüse yakalandığı iddialarına babasından yalanlama! Spor
Türk hakemin koronavirüse yakalandığı iddialarına babasından yalanlama!
Galatasaray’ın uzun süre isteyip alamadığı ismi, Fenerbahçe kapıyor Spor
Galatasaray'ın uzun süre isteyip alamadığı ismi, Fenerbahçe kapıyor
Hakan Çalhanoğlu’nun koronavirüs test sonuçları belli oldu Spor
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor Spor
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor

Son Dakika Spor Haberleri

Cenk Tosun'dan 'evde kal' çağrısı - Spor Voleybol'da şubat ayının yıldızları açıklandı - Spor Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor - Spor Umut Nayir ve Şener Özbayraklı'dan corona virüs uyarısı! "Direktiflere uyalım..." - Spor Deniz Aytekin'in babası konuştu! "Corona virüs iddiaları asılsız..." - Spor Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı - Spor Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası - Spor Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti - Spor Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu - Spor "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler
Loading