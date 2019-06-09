GAZİANTEP Tel Rıfat'ta TSK üssüne saldırı 1 şehit, 5 yaralı

Tel Rıfat'ta TSK
üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı (5)
CENAZE HATAY'A GÖNDERİLDİ Suriye
'nin Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, TSK üssüne yaptıkları tanksavar saldırısında şehit olan Piyade
Uzman Çavuş Halil Kurt
'un (23), Adli Tıp Kurumu
morgunda otopsisi yapıldı. Şehadet haberini alan baba Mevlüt ve ağabey Aziz Kurt ise Gaziantep
'e geldi. Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından götürüldüğü 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenle memleketi Hatay
'ın Dörtyol
ilçesine gönderildi. Piyade Komando
Uzman Çavuş Halil Kurt'un göreve 8 ay önce başladığı ve 2 ay sonra evlenmek için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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