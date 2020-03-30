GAZİANTEP Temizlik işçilerinden 'Evde Kal' çağrısı
Temizlik işçilerinden 'Evde Kal' çağrısıGAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi Temizlik İşlerinde Müdürlüğü'nde görevli personeller koronavirüs salgınıyla mücadelede 'Evde Kal' çağrısı yaptı.
30.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:18
Temizlik işçilerinden 'Evde Kal' çağrısı
GAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi Temizlik İşlerinde Müdürlüğü'nde görevli personeller koronavirüs salgınıyla mücadelede 'Evde Kal' çağrısı yaptı.
Belediye Garaj Amirliğinde sabahın erken saatinde bir araya gelen 80 temizlik işçisi sokağa çıkmadan önce halka seslenerek, "Biz sokaklarınızı temizliyoruz, sizler evlerinizde kalın" çağrısında bulundu.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli rol oynayan günün 24 saati sokakları temizleyen işçileri, sağlık çalışanlarını da unutmayarak alkışladı.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, İslahiye, Güncel