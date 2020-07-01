Gaziantep'ten Ankara'ya yatırım çıkarması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'u...

Gaziantep'ten Ankara'ya yatırım çıkarması
01.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:45
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'u ziyaret etti.

Gaziantep'in başta sanayi olmak üzere, çevre, teknoloji ve ekonomik gücünü her zaman bir adım daha öteye götürmek amacıyla yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gerçekleşen buluşmalarda, Gaziantep'e ilişkin; sanayi, akıllı kent, çevre ve ulaşım başlıkları ele alındı, planlanan projeler detaylandırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Şehirkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan'ın da katılım sağladığı ziyaretler verimli geçti.

Gaziantep projeleri mercek altında

Ankara'ya yaptığı ziyarette ilk etapta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelen Başkan Şahin, kentin sanayisi ve endüstrisi için sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmak adına Büyükşehir Belediyesince kurulan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'nin (BÜSEM) yeni çalışma sahasının belirlenmesi konusunda toplantı yaptı. Bunun yanı sıra toplantının devamında istihdam edilebilirliği artırmak adına bir diğer konu olan GASMEK Bilişim Akademisi projesi konuşuldu. Son olarak ise kentte; sağlık, sosyal, ulaşım, çevre, trafik, imar ve güvenlik hizmetlerinin dijital veri sistemine dayandırılması için Veri Koordinasyon Merkezi projesi ele alındı. Başkan Şahin'in Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la yaptığı görüşmede Biyogaz Tesisi Üst Kapama ve Çürütücü Dönüşüm Projeleri, Nizip Kamp Alanı Millet Bahçesi Dönüşümü,Şehitkamil İlçesi Atık Transfer İstasyonu Araç Temini, konuları değerlendirildi. Ankara ziyaretinin devamında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'la görüşen Başkan Şahin, Doğalgaz Dönüşümü Yardım Projesi, Raylı Sistem İşletmesinin Elektrik Tarifesi ve Bey Mahallesi Trafo Merkezi konusundaki projeleri anlattı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretinin sonunda ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Selim Dursun'la buluşan Başkan Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından daha önce ön projesi onaylanan, yaklaşık 10,4 kilometre ve 9 istasyondan oluşan Gar-Düztepe-Hastane Metro Hattı için izlenecek yol haritası hakkında istişareler yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Selim Dursun, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Gaziantep'ten Ankara'ya yatırım çıkarması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:47: Şehit kızına doğum günü sürprizi - Haber 14:47: Akçakoca'da Çuhallı çarşısı sokak ve aydınlatma çalışmaları başladı - Haber 14:47: İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı - Haber 14:47: Fransa, NATO Deniz Muhafızı Harekatı'na katkısını askıya aldı - Haber 14:46: Sokakta kanlar içinde bulundu, 4'üncü kattaki balkondan düştüğü belirlendi - Haber 14:32: Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu - Magazin 14:29: Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı - Ekonomi 13:49: Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu - Haber 13:04: İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi - Haberler 11:20: Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu - Haber