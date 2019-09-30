Haberler » Güncel » Haber

Gaziantep'ten Çanakkale'ye atanan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman görevine başladı

Gaziantep'ten Çanakkale'ye atanan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman görevine başladı.

30.09.2019 17:28Gaziantep'ten Çanakkale'ye atanan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman görevine başladı
Gaziantep'ten Çanakkale'ye atanan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman görevine başladı.

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Faruk Karaduman görevine başladı. Karaduman, Emniyet Müdürlüğü binası önünde müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleri tarafından karşılandı. Karaduman, kendisini karşılayan müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleri ile tek tek tokalaşıp, tanıştı. Karaduman, daha sonra makamına geçerek, görevine başladı. - ÇANAKKALE

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ekim 2019
00:00 Ordu'da "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"
00:00 "Suudi Arabistan Ruhani'ye gerilimi azaltma mesajı gönderdi"
00:00 Haiti'de hükümet karşıtı eylemler sürüyor
00:00 Trump'ın avukatı mahkemeye çağrıldı
23:58 "Suriye'de hiçbir terörist unsura yer yok"
23:58 Hamas'tan BM Genel Sekreteri'ne "Gazze ve Filistin" mesajı