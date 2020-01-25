Haberler » Güncel » Gaziantep'ten, Elazığ'a sağlık ve arama kurtarma ekipleri gönderildi - Haber

Gaziantep'ten, Elazığ'a sağlık ve arama kurtarma ekipleri gönderildi

Gaziantep'ten, 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ'a UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri gönderildi.

25.01.2020 02:40 | Son Güncelleme: 25.01.2020 02:40Gaziantep'ten, Elazığ'a sağlık ve arama kurtarma ekipleri gönderildi
'ten, 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 'a UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin hızlı şekilde organize oldukları belirtildi.
bölgesi Elazığ'a, Gaziantep'ten 11 araç ile 42 personelin hareket ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"AFAD Arama ve Kurtarma 1 araç 5 personel, itfaiye 3 araç 9 personel, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 1 araç 8 personel, İl Sağlık Müdürlüğü 2 UMKE aracı, 3 ambulans, 1 mobil araç ve 20 personel olmak üzere deprem bölgesine sevk edilmiştir."

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Gaziantep, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

03:41  Cumhurbaşkanlığı'ndan 'deprem yardımları' açıklaması
03:38  Trump, Çin'in koronavirüsün yayılmasını durdurma çabalarını takdir etti Açıklaması
03:37  Elazığ'daki korkutan deprem kamerada! Sarsıntı sırasında Kelime-i Şehadet getirdi
03:36  Türk Kızılay Elazığ'a yardım malzemeleri gönderdi
03:35  Bakan Kurum: "Vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında uyarmak istiyorum"
25.1.2020 03:49:25