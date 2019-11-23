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Gaziantep'ten HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen bir grup STK temsilcisi, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

23.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:21Gaziantep'ten HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti
'in ilçesinden gelen bir grup STK temsilcisi, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de HDP il binası önünde toplanan 57 aileye destek ziyareti sürüyor. Bu kapsamda Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen STK temsilcileri, HDP Diyarbakır İl Başkanılığı önündeki ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette ailelerle tek tek görüşen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ailelerin yanlarında oldukları mesajının verdi.

Grup adına açıklamalarda bulunan Diyanet-Sen Nizip temsilcisi Bünyamin Gürdal, yaptıkları ziyaretle ailelere destek olmak istediklerini söyledi. Ailelerin acılarının bitmesi için sürekli dua ettiklerini belirten Gürdal, "Annelerin sağ salim çocuklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Allah bu acılarını dindirsin, bir daha memleketimize, milletimize, anne ve babalarımıza böyle acıları yaşatmasın. Her zaman kalbimiz ve fikrimizle yanlarındayız. Yalnız değiller. Devletimiz de elinden gelen çabayı sarf ediyor. İnşallah bu genç yavrularımız bir an önce anne ve babalarına kavuşurlar" dedi.

Ziyaret yapılan dualarla son buldu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: İHA

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