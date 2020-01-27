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Gaziantep'ten İdlib'e yardım

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hayrat İnsani Yardım Derneği (HAYRAT) tarafından yapılan "İdlip için yardım" kampanyasında toplanan yardımlar tıra yüklenerek Suriye'ye uğurlandı.

27.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:18Gaziantep'ten İdlib'e yardım
'in İslahiye ilçesinde İnsani Yardım Derneği (HAYRAT) tarafından yapılan "İdlip için yardım" kampanyasında toplanan yardımlar tıra yüklenerek 'ye uğurlandı.

Geçtiğimiz hafta Demokrasi Meydanı'nda çadır kuran HAYRAT İnsani Yardım Derneği " 'e umut ol" çağrısı yaparak savaş mağduru insanlar için başlattığı yardım kampanyası tamamlandı.
Toplanan yardımlar meydanda bekletilen yardım tırına yüklenerek Suriye'ye uğurlandı.
Dernek Temsilcisi Çetin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Savaştan kaçarak İdlib'ten sınırlarımıza göç eden ve yaşam mücadelesi veren insanlar için kendimizce bir şeyler yapalım dedik. İslahiyeli hemşerilerimizin katkısıyla yapmış oluğumuz faaliyet neticesinde gıda, giyim, battaniye, yatak, kömür, odun gibi acil insani yardım malzemeleri derledik. ve bugün inşallah hayırlısıyla Cilvegözü sınır kapısından içeriye giriş yapacak. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Oradaki insanlara da inşallah acil kurtuluşlar nasip eylesin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yardım tırı daha sonra dualarla sınıra uğurlandı.

Gaziantep, Suriye, Hayrat, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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