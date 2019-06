Gaziantep'ten kısa kısa

Mısır'ın demokratik yolla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) gıyabi cenaze namazı kılındı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Öğretim Görevlisi İsmail Yılmaz Sani Konukoğlu İlahiyat Fakültesi Mescidi'nde namaz kıldırdı.

Prof. Dr. Mehmet Akbaş namazın ardından yaptığı konuşmada, Muhammed Mursi'nin şehit edildiğini belirterek, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduğunu kaydetti.

Mursi'nin diyabet hastası olduğunu dile getiren Akbaş, şunları kaydetti:

"Onun idam edilerek Müslümanların yanında daha değerli olmasını önlemek için bu yolla şehit ettiler. Biz inanıyoruz ki o şehit edildi. Naaşı, ailesine bile verilmeden defnedildi. Bizim yapmamız gereken şey, onun vizyonunu her zaman ve her zeminde yaşamaktır. ve davasını herkese anlatmaktır."

Öğretmenler gençlik kampında kalıyor

2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle dönem sonu seminer çalışmalarına katılan öğretmenler, Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında misafir ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dülük Tabiat Parkı içerisinde yer alan kampa katılan öğretmenler, doğa yürüyüşlerinden, paintball oyununa birbirinden farklı etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kamp sorumlusu Mehmet Kaya, her yıl 15 binin üzerinde öğrenciyi misafir ettiklerini belirterek, öğretmenler ve kamu kurum ve kuruluşu personellerini de ağırlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Seminere katılan öğretmenlerin, bir gününü keyifli geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarına dikkat çeken Kaya, şöyle devam etti:

"Seminer programında bir günlerini sportif ve sosyal etkinliklere ayırıyorlar. Bizler de öğretmenlerimizin doğa ile geçirdikleri günlerini en keyifli şekilde değerlendirebilmelerini arzu ediyor ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öğretmenlere yönelik kamplarımız, seminer dönemi boyunca devam edecek. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize doğa ile iç içe spor ve sağlıklı dolu günler diliyoruz."

Kaynak: AA