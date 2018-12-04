Gaziantep'ten Yemen'e İnsani Yardım

04 Aralık 2018 Salı 12:41



04 Aralık 2018 Salı 12:41

Gaziantep'te İhsan ve Hizmet Derneği tarafından insani yardımlar Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırseverlerden temin edilen bin gıda kolisi, 110 koyun ile 30 tanker su, Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Ali Kırmızı, Yemen'de yoksulluğun had safhaya ulaştığını belirtti.Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesinin Yemen olduğunu ifade eden Kırmızı, şunları kaydetti:"2015 yılında başlayan iç savaş nedeniyle milyonlarca insan, temel ihtiyaçlar noktasında yardıma muhtaç durumda. Yemenli kardeşlerimizin mağduriyetlerine duyarsız kalmamak adına bir yardım kampanyası başlattık. 2 haftalık bir araştırmanın sonucunda, Yemen'e yardımları ulaştırabileceğimiz güzergah belirlendi. 'Yemen İçin Acil Yardım' kampanyası çerçevesinde topladığımız yardımlarla yüzlerce aileye gıda kolileri dağıtarak temel besin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Ayrıca kurban kesimleri de gerçekleştiren derneğimizle bu kurban etleriyle yüzlerce ailenin sofrasına ulaşmayı başardık."