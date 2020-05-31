GAZİANTEP Terhis olan askerler, otogarı doldurdu

Terhis olan askerler, otogarı doldurduGAZİANTEP'te, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında terhisi ertelenen askerler, bugün kışlalarından ayrılırken, memleketlerine gitmek için otogarda yoğunluk oluşturdu.

31.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:58
Terhis olan askerler, otogarı doldurdu
GAZİANTEP'te, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında terhisi ertelenen askerler, bugün kışlalarından ayrılırken, memleketlerine gitmek için otogarda yoğunluk oluşturdu.
Nisan ayındaki terhisleri salgın nedeniyle ertelenen askerler, bu sabah itibarıyla kışlalardan ayrılmaya başladı. Gaziantep ve ilçelerinde askerlik yapanlar, terhislerinin ardından otogara akın etti. Otogardan memleketlerine gitmek üzere bilet alanlar, gecikmeli de olsa ailelerine kavuşacakları için mutlu olduklarını söyledi. GAZİANTEP Terhis olan askerler, otogarı doldurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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