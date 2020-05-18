GAZİANTEP-Testi pozitif çıktı, 17 kişi karantinaya alındı, oğlunun iş yeri kapatıldı

Testi pozitif çıktı, 17 kişi karantinaya alındı, oğlunun iş yeri kapatıldıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan Suriye uyruklu M.S.'nin temasta olduğu 17 kişi karantinaya alındı, oğlunun işlettiği iş yeri de kapatıldı.

GAZİANTEP-Testi pozitif çıktı, 17 kişi karantinaya alındı, oğlunun iş yeri kapatıldı
18.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:57
Testi pozitif çıktı, 17 kişi karantinaya alındı, oğlunun iş yeri kapatıldı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan Suriye uyruklu M.S.'nin temasta olduğu 17 kişi karantinaya alındı, oğlunun işlettiği iş yeri de kapatıldı.
Suriye'nin İdlib kentinden 7 yıl önce göç ederek İslahiye'ye yerleşen M.S., rahatsızlanarak başvurduğu hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. Hastanede tedavisi devam eden M.S.'nin ailesiyle birlikte temasta olduğu 17 yakını, yaşadıkları Atatürk ve Fevzi Çakmak mahallelerindeki 2 ev de karantinaya alındı. Karantinaya alınan M.S.'nin oğlunun Pınarbaşı Mahallesi'nde işlettiği kıyafet satışı yaptığı iş yeri de İlçe Hıfzıssıha Meclisi kararıyla kapatıldı. Ekipler, kapatılan iş yerinin kepengine de 'Bu bina Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştır' yazısı astı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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