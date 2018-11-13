13 Kasım 2018, 11:37
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak)Kg50,00 50,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,202,40
Mercimek (iç-ithal)Kg2,272,72
Nohut (naturel)Kg2,503,00
Fasulye (dermason)Kg5,61 5,61
Barbunya Kg8,51 8,51

Ay çekirdeği (çiğ)Kg9,78

10,07

Pamuk tohumu küspesi Kg1,71

1,75

Soya küspesi Kg 2,35

 2,35

PekmezKg14,28

14,28

ÇeltikKg2,282,28
Pirinç (baldo)Kg3,854,85

Pirinç (ithal)Kg2,97

3,34
Mısır Kg0,97

0,98
Arpa Kg0,951,02
BuğdayKg1,07

1,30
Buğday (sert)Kg 1,28

 1,28

13 Kasım 2018 Salı 11:37