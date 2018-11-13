Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında kavlak Antep
fıstığının kilogramı 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|50,00
|50,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,20
|2,40
|Mercimek (iç-ithal)
|Kg
|2,27
|2,72
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|3,00
|Fasulye (dermason)
|Kg
|5,61
|5,61
|Barbunya
|Kg
|8,51
|8,51
|Ay çekirdeği (çiğ)
|Kg
|9,78
|10,07
|Pamuk tohumu küspesi
|Kg
|1,71
|1,75
|Soya küspesi
|Kg
| 2,35
| 2,35
|Pekmez
|Kg
|14,28
|14,28
|Çeltik
|Kg
|2,28
|2,28
|Pirinç (baldo)
|Kg
|3,85
|4,85
|Pirinç (ithal)
|Kg
|2,97
|3,34
| Mısır
|Kg
|0,97
|0,98
|Arpa
|Kg
|0,95
|1,02
|Buğday
|Kg
|1,07
|1,30
|Buğday (sert)
|Kg
| 1,28
| 1,28