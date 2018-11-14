14 Kasım 2018, 16:21
»»

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-128 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-128 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg110,00 128,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,51 37,51
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,00 57,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg93,02 99,50
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg92,0092,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg39,9950,00
Ceviz kabuklu (kuru)Kg17,0017,00
Badem içi ekstra (tatlı)Kg54,9955,00
Soya küspesi Kg3,754,35
Dana eti (karkas)Kg27,0027,00
Kuzu eti (gövde)Kg36,0036,50
Barbunya Kg9,34

9,64
Fasulye (dermason)Kg6,84 6,84

Nohut (8mm)Kg4,34 4,35
Nohut (naturel)Kg2,502,50
kırmızı mercimek (iç)Kg3,553,55
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:21