Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep
fıstığının kilogramı 63 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle :
Mısır,Gaziantep
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|63,00
|63,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|86,50
|87,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|75,00
|75,00
|Antep fıstığı içi (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|48,00
|48,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,50
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,40
|2,40
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,72
|0,80
| Mısır
|Kg
|0,88
|0,90
|Buğday
|Kg
|1,17
|1,40
15 Kasım 2018 Perşembe 11:33