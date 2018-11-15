15 Kasım 2018, 11:33
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 63 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 63 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle :

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg63,00 63,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg86,5087,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg75,00 75,00
Antep fıstığı içi (çıtlak-kavrulmuş)Kg48,0048,00
Dana eti (karkas)Kg28,0028,00
Nohut (naturel)Kg2,502,50
Kırmızı kabuklu mercimekKg2,402,40
Kepek (buğday)Kg0,720,80
Mısır Kg0,880,90
BuğdayKg1,171,40
Mısır,Gaziantep
15 Kasım 2018 Perşembe 11:33