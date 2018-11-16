Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 131,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|131,68
|131,68
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|30,00
|37,51
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|36,66
|38,00
|Antep fıstığı içi (sıra içi)
|Kg
|50,00
|50,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|96,00
|96,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|89,00
|89,00
|Ceviz içi
|Kg
|43,00
|43,00
|Fındık (kabuklu)
|Kg
|10,00
|18,32
|Kırmızı pul biber
|Kg
|12,00
|15,50
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,00
|28,25
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|34,00
|39,65
|Sumak (toz)
|Kg
|11,75
|11,75
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|10,0
|13,70
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|3,00
|Pirinç (baldo)
|Kg
|5,80
|6,14
|Buğday
|Kg
|1,15
|1,40