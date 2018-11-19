19 Kasım 2018, 14:10
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-125 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-125 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00 125,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 52,00 52,00
Antep fıstığı (kavrulmuş ekstra)Kg 67,00 67,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş içi)Kg 95,00 95,00
Antep fıstığı içi (meverdi iç)Kg 90,50117,00
BuğdayKg 1,22 1,45
ArpaKg 1,00 1,06
MısırKg 1,00 1,03
Un (mısır)Kg 1,34 2,70
Ay çekirdeğiKg 4,75 4,80
Gaziantep
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:10