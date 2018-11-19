Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-125 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,00
|125,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
| 52,00
| 52,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş ekstra)
|Kg
| 67,00
| 67,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş içi)
|Kg
| 95,00
| 95,00
|Antep fıstığı içi (meverdi iç)
|Kg
| 90,50
|117,00
|Buğday
|Kg
| 1,22
| 1,45
|Arpa
|Kg
| 1,00
| 1,06
|Mısır
|Kg
| 1,00
| 1,03
|Un (mısır)
|Kg
| 1,34
| 2,70
|Ay çekirdeği
|Kg
| 4,75
| 4,80
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:10