20 Kasım 2018, 12:26
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 96 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 96 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg96,00 96,00
Antep fıstığı (kabuklu ekstra)Kg41,0041,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,08 39,08
Antep fıstığı (çıtlak kavlak ekstra)Kg 58,00 60,12
Badem içi (tatlı)Kg43,0044,00
Buğday (sert)Kg1,401,40
BuğdayKg1,10 1,30
MısırKg0,971,07
Pirinç (dökme)Kg3,26 3,26
Bulgur (pilavlık)Kg 1,852,25
Bulgur (köftelik)Kg1,85

1,85

Kırmızı mercimek (iç)Kg3,60

3,61

Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,402,40
Mercimek iç (1+1)Kg 2,56

3,28
Nohut (8 mm)Kg3,81

3,81

Nohut (naturel)Kg3,30

3,50
Zeytin (siyah)Kg5,005,00
Dana eti (karkas)Kg25,0030,00
Mısır,Gaziantep
20 Kasım 2018 Salı 12:26