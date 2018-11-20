Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep
fıstığı içinin kilogramı 96 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır,Gaziantep
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|96,00
|96,00
|Antep fıstığı (kabuklu ekstra)
|Kg
|41,00
|41,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|39,08
|39,08
|Antep fıstığı (çıtlak kavlak ekstra)
|Kg
| 58,00
| 60,12
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|43,00
|44,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,40
|1,40
|Buğday
|Kg
|1,10
|1,30
|Mısır
|Kg
|0,97
|1,07
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,26
|3,26
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
| 1,85
|2,25
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,85
|1,85
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,60
|3,61
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,40
|2,40
|Mercimek iç (1+1)
|Kg
| 2,56
|3,28
|Nohut (8 mm)
|Kg
|3,81
|3,81
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,30
|3,50
| Zeytin (siyah)
|Kg
|5,00
|5,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|25,00
|30,00