21 Kasım 2018, 12:38
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110-124 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110-124 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)Kg37,5137,51
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,0052,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg110,00124,00
Antep fıstığı (çıtlak kavrulmuş)Kg48,00 48,00
Dana eti (karkas)Kg28,0028,00
Yeşil mercimek Kg4,804,80
Nohut (8 mm) Kg4,654,65
Yaş biber (acı)Kg2,022,02
Bulgur (köftelik) Kg3,26 3,26
Pirinç (baldo)Kg5,055,47
ArpaKg1,10

1,10

Buğday Kg1,321,36
BarbunyaKg9,349,34
Gaziantep
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:38