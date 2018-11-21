Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında boz Antep
fıstığı içinin kilogramı 110-124 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,51
|37,51
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|48,00
|52,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|110,00
|124,00
|Antep fıstığı (çıtlak kavrulmuş)
|Kg
|48,00
|48,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,80
|4,80
|Nohut (8 mm)
|Kg
|4,65
|4,65
|Yaş biber (acı)
|Kg
|2,02
|2,02
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|3,26
|3,26
|Pirinç (baldo)
|Kg
|5,05
|5,47
|Arpa
|Kg
|1,10
|1,10
|Buğday
|Kg
|1,32
|1,36
|Barbunya
|Kg
|9,34
|9,34
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:38