22 Kasım 2018, 12:54
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 115,30 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 115,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)Kg32,15 37,30
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,0052,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg115,30115,30
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 81,8087,30
Badem içi (tatlı)Kg45,01 45,01
Badem içi (ithal)Kg44,00 44,00
Buğday (sert)Kg1,23 1,23
Buğday Kg 1,071,35
ArpaKg 0,981,03
Mısır Kg0,90 1,12
Pirinç (ithal)Kg2,402,40
Pirinç (baldo)Kg 4,676,14
Pirinç (dökme)Kg 3,073,70
Çeltik Kg 2,20

2,25
Nohut (naturel)Kg2,503,22
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 2,23

 2,23

Nar konsantresi (saf)Kg16,5017,00
Kırmızı biber (pul) 16,5025,00
Gaziantep,Gaziantep Ticaret Borsası
22 Kasım 2018 Perşembe 12:54