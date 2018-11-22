Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 115,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep,Gaziantep Ticaret Borsası
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)
|Kg
|32,15
|37,30
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|48,00
|52,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|115,30
|115,30
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
| 81,80
|87,30
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|45,01
|45,01
|Badem içi (ithal)
|Kg
|44,00
|44,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,23
|1,23
|Buğday
|Kg
| 1,07
|1,35
|Arpa
|Kg
| 0,98
|1,03
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,12
|Pirinç (ithal)
|Kg
|2,40
|2,40
|Pirinç (baldo)
|Kg
| 4,67
|6,14
|Pirinç (dökme)
|Kg
| 3,07
|3,70
|Çeltik
|Kg
| 2,20
|2,25
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|3,22
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
| 2,23
| 2,23
|Nar konsantresi (saf)
|Kg
|16,50
|17,00
|Kırmızı biber (pul)
|
|16,50
|25,00
22 Kasım 2018 Perşembe 12:54