Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında boz Antep
fıstığı içinin kilogramı 114 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|114,00
|114,00
|Tosun eti
|Kg
|26,00
|28,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|27,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,20
|2,40
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|15,50
|15,50
|Nohut (naturel-2. kalite)
|Kg
|2,20
|2,20
|Kabuklu ceviz (kuru)
|Kg
|19,74
|19,74
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,93
|1,93
|Arpa
|Kg
|1,11
|1,11
| Mısır
|Kg
|0,90
|0,90
|Buğday
|Kg
|1,20
|1,30
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,73
|0,73
|Çiğit (yağlık)
|Kg
|0,85
|0,87