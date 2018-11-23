23 Kasım 2018, 12:18
»»

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 114 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 114 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg114,00114,00
Tosun eti Kg26,0028,00
Dana eti (karkas) Kg27,0027,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)

Kg2,202,40
Kırmızı biber (pul) Kg15,5015,50
Nohut (naturel-2. kalite) Kg2,202,20
Kabuklu ceviz (kuru) Kg19,7419,74
Bulgur (köftelik)Kg1,931,93
ArpaKg1,111,11
Mısır Kg0,90 0,90
BuğdayKg1,201,30
Kepek (buğday) Kg0,730,73
Çiğit (yağlık) Kg0,850,87
Gaziantep
23 Kasım 2018 Cuma 12:18