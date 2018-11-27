Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Gaziantep,Gaziantep Ticaret Borsası
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
| 135,00
| 135,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
| 80,50
| 81,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
| 28,00
| 28,00
|Dana (canlı)
|Adet
|4.950,49
|6.788,79
|Soya fasülyesi
|Kg
| 2,15
| 2,15
|Buğday
|Kg
| 1,10
| 1,55
|Arpa
|Kg
| 1,05
| 1,07
|Mısır
|Kg
| 0,93
| 1,01
|Bulgur
|Kg
| 2,30
| 2,30
|Pamuk
|Kg
| 3,20
| 3,30