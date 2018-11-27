27 Kasım 2018, 14:44
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg 135,00 135,00
Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg 80,50 81,00
Dana eti (karkas)Kg 28,00 28,00
Dana (canlı)Adet4.950,496.788,79
Soya fasülyesiKg 2,15 2,15
BuğdayKg 1,10 1,55
ArpaKg 1,05 1,07
MısırKg 0,93 1,01
BulgurKg 2,30 2,30
PamukKg 3,20 3,30
Gaziantep,Gaziantep Ticaret Borsası
27 Kasım 2018 Salı 14:44