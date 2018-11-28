Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında boz Antep
fıstığı içinin kilogramı 130 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Siirt,Gaziantep
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|130,00
|130,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|50,00
|55,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|95,00
|98,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|85,00
|98,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|93,05
|96,00
| Siirt fıstığı (kavlak)
|Kg
|37,50
|37,50
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|50,00
|50,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|50,00
|55,00
|Kabak çekirdeği (çiğ)
|Kg
|10,80
|10,80
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,70
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,40
|2,40
|Buğday
|Kg
|1,37
|1,40
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,50
|3,50
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:53