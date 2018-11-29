29 Kasım 2018, 09:59
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda ham zeytinyağının kilogramı 14 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda ham zeytinyağının kilogramı 14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Zeytinyağı (Ham)Kg14,0014,00
PirinaKg0,101,00
Bulgur (çekilmiş)Kg1,591,98
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,573,57
Mısır Kg1,00 1,01
BuğdayKg1,301,35
Pirinç (baldo) Kg5,055,05
Pirinç (dökme) Kg3,973,97
Mısır,Zeytinyağı,Gaziantep Ticaret Borsası
29 Kasım 2018 Perşembe 09:59