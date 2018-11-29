Gaziantep Ticaret Borsası'nda ham zeytinyağının kilogramı 14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır,Zeytinyağı,Gaziantep Ticaret Borsası
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Zeytinyağı (Ham)
|Kg
|14,00
|14,00
|Pirina
|Kg
|0,10
|1,00
|Bulgur (çekilmiş)
|Kg
|1,59
|1,98
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,57
|3,57
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,01
|Buğday
|Kg
|1,30
|1,35
|Pirinç (baldo)
|Kg
|5,05
|5,05
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,97
|3,97
29 Kasım 2018 Perşembe 09:59